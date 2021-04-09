СМИ: россиян предупредили об угрозе хакерской атаки на их счета
Подчеркивается, что в начале марта в даркнете появилось предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи.
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Эксперты по кибербезопасности заявили, что в мае этого года ожидается мощная атака на счета россиян. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на компанию DeviceLock.
Сообщается, что еще в начале марта в даркнете появилось предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи. По словам экспертов, хакеры могут воспользоваться уязвимостью мобильной связи, которая перехватит SMS для авторизации в банковских приложениях.
«Злоумышленники затем могут войти в личный кабинет банка и воспользоваться деньгами потенциальной жертвы», - предположили эксперты.
Подчеркивается, что атаке могут подвергнуться несколько сотен владельцев счетов с наибольшими остатками и подключенным онлайн-банкингом.