Россиянам рассказали, как защитить банковский счет от хакерской атаки

В начале марта в даркнете появилось предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи. По словам экспертов, хакеры могут воспользоваться уязвимостью мобильной связи, перехватив SMS для авторизации в банковских приложениях. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на компанию DeviceLock.

Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин посоветовал россиянам пользоваться приложением для создания кодов двухэтапной аутентификации.

«Защита от такого рода атак простая: пользуйтесь многофакторной аутентификацией, где это возможно, и, если есть выбор, в качестве второго фактора аутентификации выбирайте не SMS, а пуш-уведомления», – рассказал эксперт «Российской газете».

По мнению Волошина, подобные хакерские атаки с перехватом звонков и SMS случались и ранее. Однако их количество было невелико, так как они требуют крупных денежных вложений на получение доступа к точке входа в протокол SS7.