Диетолог назвала самый полезный способ приготовления яиц

Яйцо всмятку или яичница-глазунья являются одними из самых полезных способов приготовления яиц. Об этом рассказала нутрициолог из Национального общества диетологов Ольга Деккер. Она пояснила, что из указанных блюд белок лучше усваивается организмом, потому что яйца не готовились долго.

«Не стоит долго варить или жарить яйца, так как белок из таких яиц плохо усваивается. Идеальный вариант: яйцо всмятку или глазунья», - написала Деккер на своей странице в Instagram.

Она добавила, что в целом яйца являются очень полезными продуктом, потому что содержат белок и лецитин. При этом стоит употреблять разные виды яиц, в том числе куриные, утиные, перепелиные и гусиные.

При этом нутрициолог предостерегла от ежедневного употребления одного и того же блюда из яиц, потому что организму нужно разнообразие, и при однообразном питании он недобирает нужные ему вещества.

Деккер также указала, что ВОЗ не ограничивает количество яиц в рационе в день или неделю, однако призвала учитывать баланс белков, жиров и углеводов в питании и предостерегла от превышения суточных норм по употреблению килокалорий.