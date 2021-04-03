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Диетолог рассказал, как ни в коем случае нельзя есть яйца

Анна Берестовая
04:46 03.04.2021
Некоторые способы употребления яиц не просто уменьшают их пользу, но даже вредят организму.
Диетолог рассказал, как ни в коем случае нельзя есть яйца
© Фото: pixabay.com
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Одним из наиболее вредных способов употребления яиц среди существующих является их обжарка с колбасой. Об этом рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург. По словам специалиста, для некоторых групп населения такое блюдо очень нежелательно.

Так, согласно ряду исследований, ежедневное употребление жареного красного мяса весом в 50 граммов с яйцами заметно увеличивает опасность развития рака толстой кишки и поджелудочной железы, а также атеросклероза.

Диетолог обозначил в эфире телеканала «Россия 1», что есть такое блюдо регулярно нельзя ни в коем случае. Гинзбург также указал, что наиболее здоровым способом приготовить яйца, по его мнению, являются яйца пашот.

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