Диетолог рассказал, как ни в коем случае нельзя есть яйца

Одним из наиболее вредных способов употребления яиц среди существующих является их обжарка с колбасой. Об этом рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург. По словам специалиста, для некоторых групп населения такое блюдо очень нежелательно.

Так, согласно ряду исследований, ежедневное употребление жареного красного мяса весом в 50 граммов с яйцами заметно увеличивает опасность развития рака толстой кишки и поджелудочной железы, а также атеросклероза.

Диетолог обозначил в эфире телеканала «Россия 1», что есть такое блюдо регулярно нельзя ни в коем случае. Гинзбург также указал, что наиболее здоровым способом приготовить яйца, по его мнению, являются яйца пашот.