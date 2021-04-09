ФСБ предотвратила теракт в Крыму

В ФСБ РФ сообщили, что в пятницу, 9 апреля, в Крыму был предотвращен теракт. В результате этого были задержаны двое исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя.

«Задержаны двое граждан России, 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам*», - сказано в сообщении.

Отмечается, что после теракта радикалы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в ряды боевиков. У задержанных дома изъяли взрывчатку и прочие компоненты самодельных бомб с поражающими элементами.

По последней информации, личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Уголовное дело на данный момент возбуждено по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Тверской области. В ходе задержания боевик оказал сопротивление и был убит. Теракт планировалось совершить на одном из объектов топливно-энергетического комплекса.



*«Хайят Тахрир аш-Шам» - радикальная исламистская группировка, запрещенная на территории России