ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

В Тверской области предотвратили теракт, который готовил боевик ИГ*. Об этом сообщили в ФСБ.

Согласно имеющейся информации, теракт планировалось совершить на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. В подпольной лаборатории боевика обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство с компонентами для его изготовления.

В ходе задержания боевик оказал сопротивление и был убит. Никто из силовиков и гражданских лиц не пострадал. СК завел уголовное дело о подготовке к теракту.

*ИГ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.