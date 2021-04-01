ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
В ходе задержания боевик оказал сопротивление и был убит. Никто из силовиков и гражданских лиц не пострадал.
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В Тверской области предотвратили теракт, который готовил боевик ИГ*. Об этом сообщили в ФСБ.
Согласно имеющейся информации, теракт планировалось совершить на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. В подпольной лаборатории боевика обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство с компонентами для его изготовления.
В ходе задержания боевик оказал сопротивление и был убит. Никто из силовиков и гражданских лиц не пострадал. СК завел уголовное дело о подготовке к теракту.
*ИГ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.