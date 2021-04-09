Диетолог назвала «подводные камни» при быстром похудении

Попытки быстро похудеть не принесут желаемого результата. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала диетолог Мария Шубина. Она уточнила, что все «голодные» диеты, которые предполагают сбой серьезное ограничение в пище, кроме вреда для здоровья, несут в себе и кратковременность достигнутого результата.

«Голодные диеты, а именно такие позволяют сбросить вес быстро, не меняют ваших пищевых привычек, не меняют вашего образа жизни, соответственно, возвращаясь к прежнему питанию, вы, скорее всего, вы вернете все килограммы, которые вы сбросили во время этой диеты», - пояснила специалист.

Она добавила, что при снижении веса более полутора процентов в неделю от общей массы тела велика вероятность, что снижается не только жировая масса, но еще и мышечная.

«Это плохо скажется на фигуре, это не очень хорошо для сохранения результата впоследствии, поскольку уменьшение мышечной массы будет сопровождаться снижением основного обмена», - указала Шубина.

Диетолог также обратила внимание женщин на то, что низкокалорийные диеты и очень быстрое снижение веса могут стать причиной гормональных сбоев.

Специалист отметила, что безопасным похудением является то, при котором в неделю уходит от 0,5% от общей массы тела до полутора процентов. При этом чем меньше весит человек, тем он ближе будет к нижней границе этой нормы, а чем больше весит, тем ближе к верхней границе. По словам Шубиной, в первые недели похудение идет активнее.

«За счет того, что перестраивается питание, скорее всего, человек ограничивает себя в углеводах, тогда у него уменьшается количество гликогена в организме. Вслед за гликогеном уменьшается количество жидкости в организме, возможно, уходят отеки, возможно, очищается кишечник из-за того, что порции стали меньше, стало больше клетчатки в рационе, человек стал больше употреблять жидкости и так далее, но в последствие спустя несколько недель человек придет к указанным цифрам», - сказала диетолог.

Специалист призвала отказаться от быстрого снижения веса, чтобы сохранить здоровье, получить красивую фигуру и впоследствии не вернуть сброшенные килограммы.