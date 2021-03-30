Иммунолог перечислил признаки слабого иммунитета

Сниженный иммунитет у взрослых имеет приобретенный характер и появляется в результате нарушения в организме баланса и стресса. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

«У взрослых снижение иммунитета вызывают обострения хронических инфекций, нарушения витаминного, микроэлементного баланса, а также питания. Большое влияние оказывает стресс - повышение гормонов коры надпочечников (глюкокортикоидные гормоны), которые достаточно долго могут угнетать иммунную систему. Подобное происходит при употреблении препаратов преднизолон и дексаметазон», - рассказал специалист.

Болибок подчеркнул, что снижение иммунитета есть и врожденное, часто встречающееся у детей. Проявляется оно различными хроническими заболеваниями и развитием онкологии в раннем возрасте. О проблемах с иммунной системой может говорить рецидивирующее одно и то же заболевание.

Для диагностики заболевания необходимо обратиться к иммунологу. Специалист проведет тестирование и выявит дефекты, после чего назначит терапию.