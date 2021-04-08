Тренер объяснил, почему бассейн идеально подходит для восстановления после коронавируса

Бассейн - это идеальное место для восстановления легких после коронавируса. Дело в том, что там неплохо тренируется дыхательная система. Об это телеканалу «Звезда» рассказал тренер-реабилитолог Александр Кожевников.

«Правильная техника плавания подразумевает выдох в воду, а это достаточно неплохое сопротивление для дыхательной системы. Дыхательная мускулатура вообще тренируется через сопротивление. Бассейн в этом отношении очень здорово работает. Дело в том, что есть всевозможные специальные тренажеры для дыхательной системы. Многие из них представляют комбинацию, где надо налить воду внутрь и выдыхать в трубку через сопротивление воды. В бассейне это, конечно, сопряжено еще с движением рук и ног, туловища», - отметил специалист.

Ранее Кожевников рассказал, что после коронавируса важно делать дыхательную гимнастику, несложные физические упражнения и выпивать достаточное количество воды.