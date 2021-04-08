СМИ: ФРГ готова начать предварительные переговоры с РФ о закупке «Спутника V»

ФРГ готова к предварительным переговорам с РФ о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V», но решение о закупке можно будет принять только в случае одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств, передает Reuters со ссылкой на источник.

«Германия готова к переговорам о заключении двустороннего соглашения на закупку российской вакцины "Спутник V”», - говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, накануне, 7 апреля, в Еврокомиссии на заседании министров здравоохранения Европейского союза было озвучено, что Еврокомиссия не планирует заключения предварительного договора о приобретении «Спутника V». Глава министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан на встрече заявил, что ФРГ в последующем будет вести переговоры о соглашении по российской вакцине в двустороннем порядке.

По данным источника, перед заключением договора республике необходимо уточнить информацию по объемам и срокам поставок препарата. Шпан отметил, что Германия в любом случае рассчитывает на то, что вакцина будет зарегистрирована на территории ЕС, РФ должна предоставить всю требуемую для одобрения «Спутника V» информацию.