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СМИ: ФРГ готова начать предварительные переговоры с РФ о закупке «Спутника V»

Анна Назайкина
06:30 08.04.2021
Как отмечается, решение о поставках будет принято только в случае одобрения препарата регулятором ЕС.
СМИ: ФРГ готова начать предварительные переговоры с РФ о закупке «Спутника V»
© Фото: Luis Lima Jr Keystone Press Agency Global Look Press
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ФРГ готова к предварительным переговорам с РФ о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V», но решение о закупке можно будет принять только в случае одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств, передает Reuters со ссылкой на источник.

«Германия готова к переговорам о заключении двустороннего соглашения на закупку российской вакцины "Спутник V”», - говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, накануне, 7 апреля, в Еврокомиссии на заседании министров здравоохранения Европейского союза было озвучено, что Еврокомиссия не планирует заключения предварительного договора о приобретении «Спутника V». Глава министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан на встрече заявил, что ФРГ в последующем будет вести переговоры о соглашении по российской вакцине в двустороннем порядке.

По данным источника, перед заключением договора республике необходимо уточнить  информацию по объемам и срокам поставок препарата. Шпан отметил, что Германия в любом случае рассчитывает на то, что вакцина будет зарегистрирована на территории ЕС, РФ должна предоставить всю требуемую для одобрения «Спутника V» информацию.

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