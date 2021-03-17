В Еврокомиссии положительно оценили вакцину «Спутник V»

Российская вакцина от COVID-19, безусловно, является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Европейском союзе. Об этом заявил в среду еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Отвечая на вопрос о нехватке вакцин в Европе и возможности использования российского препарата, Бретон отметил, что у него нет оснований сомневаться в качестве «Спутника V».

«Это, безусловно, хорошая вакцина, русские - довольно хорошие ученые, у нас нет оснований в этом сомневаться», - высказался он.

Ранее стало известно, что РФПИ ведет переговоры с рядом производителей для увеличения объемов производства «Спутника V» в Евросоюзе. Поставки могут начаться в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют вакцину.