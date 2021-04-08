Врач назвал способ «сбросить» несколько лет

Улучшить самочувствие и тем самым почувствовать себя моложе поможет грамотная медицинская диагностика и выполнение рекомендаций специалистов. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал врач-терапевт высшей категории, руководитель Дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

Поводом для обращения к врачу может быть не только подозрение на какое-то определенное заболевание, но и некое чувство дискомфорта, боли и напряжения, избыточный вес, негативно влияющий на состояние, изменение цвета кожных покровов, выпадение волос, пояснил специалист.

«Подобными вопросами занимаются врачи. Они грамотно проведут диагностику и подскажут пациенту, что нужно ему делать: что изменить в образе жизни, что изменить в питании, какое количество шагов нужно проходить в день, сколько выпивать воды, как двигаться и так далее, для того, чтобы улучшить в целом состояние организма и не допустить развития сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических заболеваний и сахарного диабета», - отметил Безымянный.

Ранее врач назвал главные ошибки людей, которые приводят к потере здоровья.