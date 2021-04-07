Врач назвал главные ошибки, которые приводят к потере здоровья

Несвоевременное обращение за медицинской помощью и отказ от проведения вакцинации от коронавирусной инфекции являются главными причинами, которые могут привести к потере здоровья. Такого мнения придерживается врач-терапевт высшей категории, директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций столичного Департамента здравоохранения Алексей Безымянный.

Как пояснил доктор в комментарии «Звезде», поводом для обращения к врачу должны дать любые проблемы, которые приводят у ухудшения самочувствия, и игнорировать их нельзя.

«Самая главная ошибка, которую может сделать человек и которая послужит причиной ухудшения его здоровья, это необращение за медицинской помощью. Медицинская помощь может быть как профилактическая, для недопущения развития заболеваний, так и при возникновении каких-либо опасных симптомов, будь-то головная боль, боль в животе, высыпания на кожи, любые проблемы, которые приводят к ухудшению самочувствия», - указал врач.

Он добавил, что важно также регулярно проходить диспансеризацию, что вовремя выявить возможные проблемы со здоровьем и принять соответствующие меры.

«Важно оценивать свое состояние и даже если ничего не беспокоит, то в зависимости от возраста раз в год и два раза в год приходить на диспансеризацию к врачу, который уже подскажет, какие существуют риски и какие существуют проблемы, может быть, на ранних стадиях», - заявил Безымянный.

Он также счел одной из основных ошибок, которые могут привести к потере здоровья в нынешней ситуации, - отказ вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

«В настоящий момент главная ошибка, несмотря на то, что прошли уже многотысячные клинические исследования вакцины от COVID-19, несмотря на то, что у каждого переболел знакомый, сомневаться, лениться или думать, что COVID-19 обойдет тебя стороной, и поэтому вакцинироваться ты не пойдешь», - подчеркнул Безымянный.

Он призвал пройти вакцинацию и сохранить здоровье.