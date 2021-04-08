В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В российской столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с сильным ветром и гололедицей, которые ожидаются в Москве.

«Желтый - погода потенциально опасна», - отмечается в сообщении центра.

Как следует из публикации, желтый уровень опасности сохранится до вечера четверга. В Москве и области стоит ожидать ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Ранее стало известно, что 8 апреля ожидается около пяти градусов, в области от двух до семи градусов, к дождям будет примешиваться мокрый снег. Но уже в пятницу погода существенно улучшится. В выходные придет по-настоящему весенняя погода - воздух прогреется до плюс 14-15 градусов.