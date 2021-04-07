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Синоптик рассказала, когда в Москву придет по-настоящему весенняя погода

Светлана Иванова
11:21 07.04.2021
Кратковременное похолодание в Москве сменится по-настоящему весенней погодой к выходным.
Синоптик рассказала, когда в Москву придет по-настоящему весенняя погода
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В среду, 7 апреля, в Москве будет теплая пасмурная погода, которая изменится уже к вечеру. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Она уточнила, что в столице ожидается до плюс 10-12 градусов.

«Столичный регион находится в теплой, очень теплой воздушной массе, которая пробилась к нам с юга-востока, и, по нашим оценкам, в течение дня в нашем городе воздух прогреется до плюс десяти, 12 градусов, это примерно на три-четыре градуса теплее обычного», - отметила синоптик.

Волосюк указала, что из-за близости атмосферного фронта будет преобладать облачная погода с небольшими дождями, но уже в ночные часы из-за смены воздушной массы станет холоднее.

«Уже в ночные часы усилятся дожжи, которые начнут активно сбивать показания термометров. С северо-запада движется очень холодная воздушная масса, и в ближайшие сутки произойдет смена воздушных масс, и, как следствие, ухудшение погоды и резкое снижения температуры», - пояснила специалист.

Она добавила, что на территории столичного региона в четверг, 8 апреля, ожидается около пяти градусов, в области от двух до семи градусов, к дождям будет примешиваться мокрый снег, а ветер усилится в дневные часы до 5-10, а в порывах и до 12-15 метров в секунду. Однако уже в пятницу погода существенно улучшится.

Тогда как в выходные придет по-настоящему тихая весенняя погода. Воздух днем прогреется до плюс 14-15 градусов и выглянет солнце.

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