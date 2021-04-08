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Супербезопасный: на авиазаводе в Луховицах раскрыли секреты сборки новейшего Ил-114-300

Алексей Кошкин
Иван Линдеманн
08:40 08.04.2021
Этот новый турбовинтовой самолет сможет находиться в воздухе до 13 часов, выдержит перепад температур от +45 до -55 градусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На авиазаводе в подмосковных Луховицах 7 апреля был представлен второй опытный образец Ил-114-300. Этот новый турбовинтовой самолет является модернизированной версией Ил-114 и предназначен для региональных перевозок. В его конструкции использованы современные композитные материалы, поэтому он намного легче и экономичнее, в том числе за счет новых мощных российских двигателей.

Ил-114-300 уже называют воздушной маршруткой - современная, безопасная, но и неприхотливая в обслуживании на любом аэродроме, даже если там сложная короткая полоса. Сотням региональных аэродромов необходим Ил-114-300, который заменит морально устаревшие самолеты Ан-24 и Ан-26. Главная задача - связать отдаленные населенные пункты с региональными центрами.

«Главное для региональных аэродромов - это то, что у этого самолета клиренс минимальный. Здесь можно до всего достать без специальной аэродромной техники. Есть у самолета и свой встроенный трап, по которому могут подниматься все 68 человек. Ил-114-300 может перевозить до 7 тонн одновременно», - рассказал корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин.

Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов совместно с руководством Объединенной авиастроительной корпорации поднялся на борт опытного самолета и поговорил с летчиками-испытателями прямо в кабине, где все приборы размещены на пяти современных жидкокристаллических мониторах. 

«Лет 30 мы не делали таких самолетов. Рынок-то ждет», - сказал Борисов.

Так же вице-премьер осмотрел производственные мощности предприятия и цех окончательной сборки Ил-114-300. Там же ему презентовали второй опытный самолет, сборка которого идет по утвержденным срокам. Эта модель имеет обновленный планер. Он собирается по серийным технологиям, так же как будут строиться все самолеты, которые отправятся перевозить пассажиров и грузы в регионах.

«Мы рассчитываем, что с 2023 года самолет войдет в серию. Производственные мощности этого цеха рассчитаны минимум на 12 самолетов в год. Относительно экспортного потенциала у самолета есть шансы. Он может пригодиться и в Индии, и в Иране», - заявил вице-премьер.

Этот новый турбовинтовой самолет сможет находиться в воздухе до 13 часов, выдержит перепад температур от +45 до -55 градусов. По словам главного конструктора, Ил-114-300 еще и супербезопасный.

«На нем установлен современный пилотажно-навигационный комплекс для полетов в сложных метеоусловиях, на нем установлены современные двигатели с цифровым управлением. На нем - новая система кондиционирования воздуха»,  - отметил главный конструктор Ил-114 Сергей Ганин.

Новый самолет создается из отечественных комплектующих. Большинство систем оборудования разработано предприятиями Ростеха.

«Здесь любой работник может подойти, посмотреть 3D-модель, чтобы проконтролировать или получить какие-то исходные данные для выполнения работ на самолете», - рассказал начальник цеха окончательной сборки Александр Фокин.

Первый опытный самолет Ил-114-300 впервые поднялся в воздух 16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем. Летные испытания продолжаются до сих пор. К программе испытаний присоединятся еще два самолета. При сборке этого самолета идет и отработка кооперации разных предприятий Объеденной  авиационной корпорации.

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