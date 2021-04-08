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В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима в офисах

Иван Линдеманн
03:27 08.04.2021
На данный момент любое офисное помещение остается местом, где потенциально возможна вспышка коронавируса.
В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима в офисах
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости
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Наибольший риск заражения COVID-19 – в закрытых помещениях, поэтому офисным сотрудникам по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности и носить защитные маски на рабочем месте. Однако заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Вадим Покровский назвал условие, при котором масочный режим можно будет отменить.

«Важно помнить, что эпидемия вовсе не закончилась, сейчас гораздо больше случаев, чем было у нас в какой-то промежуточный летний период прошлого года. Вспышка может произойти в любом месте и в любое время», - предостерег Покровский в интервью радио Sputnik.

Таким образом, любое офисное помещение остается местом, где потенциально возможна вспышка коронавируса. Масочный режим может быть отменен в офисе только при одном условии – если все сотрудники переболеют или вакцинируются, уверен эпидемиолог. Однако окончательное решение в любом случае будет зависеть от общей эпидемической ситуации.

«Все учреждения нашей страны должны руководствоваться в противоэпидемическом плане указаниями санитарно-эпидемиологической службы, соответственно, на эту серьезную организацию начальники должны ссылаться. Потому что все санитарные инструкции по своей силе – вторые после законов», - отметил Покровский.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили опасность новых штаммов коронавируса. Новые штаммы коронавирусной инфекции не влияют на тяжесть заболевания ни у детей, ни у взрослых. У новых штаммов более высокое репродуктивное число, они более заразные, и заболеваемость может немного увеличиться во всех возрастных группах, однако это не повлияет на тяжесть протекания болезни.

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