Врач объяснил, почему опасно заглушать головную боль таблетками

Головная боль, отличающаяся по интенсивности и характеру от той, что бывает обычно, может быть симптомом серьезного заболевания и требует обращения к специалисту. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил врач-терапевт высшей категории, руководитель Дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

По его словам, попытки бороться с головной болью самостоятельно при помощи таблеток иногда способны привести к печальным последствиям. Например, отсутствие лечения при аневризме сосудов может вызывать осложнения и человек останется инвалидом, уточнил Безымянный.

Головная боль, отметил он, может быть вызвана различными обстоятельствами, например, повышением артериального давления, эмоциональным или физическим напряжением - точную причину должен определить профессионал.

«Если у человека боль возникла впервые, и нехарактерна для предыдущих подобных явлений, то, конечно же, нужно прийти к врачу. Чтобы врач осмотрел, измерил артериальное давление, оценил неврологический статус и подобрал уже эффективное лечение, сказал, какие таблетки стоит принимать, какие - не стоит. Возможно, что врач отправит на дополнительную диагностику. Были случаи, когда банальная головная боль являлась симптомом серьезных заболеваний, и у пациента они выявлялись до развития осложнений», - пояснил Безымянный.

Ранее врач рассказала, в каких случаях симптомом опасных заболеваний может быть боль в шее.