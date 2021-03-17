Врач рассказала, в каких случаях боль в шее может стать симптомом опасных заболеваний

Болевые ощущения в шее могут возникать в нескольких случаях. И в каждом из них требуется консультация соответствующего медицинского специалиста.

Как рассказала «Звезде» врач-терапевт Людмила Лапа, боль в шее бывает тянущая и возникает в мышцах, когда у человека есть проблемы с позвоночником.

«Когда такая боль возникает при повороте головы - для установления ее причины нужно обязательно исключить вирусную инфекцию. Она может жить в ганглиях в шее или в нервных клетках, которых там много. В этом случае нужно обратиться к инфекционисту. А если инфекция не подтвердится, тогда нужно обращаться к хирургу или терапевту. Так как боли непосредственно в шее уже могут говорить об остеохондрозе», - рассказала врач-терапевт.

Если при болях в шее одновременно возникает ощущение кома в горле, при котором больно глотать, - это уже говорит о более серьезных диагнозах. В таких случаях, предупредила специалист, нужно сразу же обращаться к эндокринологу.

«Потому что такая боль бывает при мононуклеозах, когда возникает мощный отек в горле и от этого пережимаются нервные окончания», - пояснила Людмила Лапа.

Самой тяжелой шейной болью для специалистов являются случаи, когда боль начинается в затылке и спускается до низа позвоночника по его шейному отделу.

«Потому что в этот момент у человека поднимается давление и его нужно сразу проконтролировать. В таких случаях обязательно требуется посетить терапевта, потому что это уже говорит о серьезном гипертоническом кризе», - комментирует специалист.

Данный совет наиболее важен в период эпидемии COVID-19, поскольку риски инфарктов и инсультов сейчас очень сильно повысились, и свое здоровье в таких случаях нужно контролировать самим, для чего требуется всегда вовремя обращаться к врачу.