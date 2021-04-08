В США не подтвердили возможную отправку военных кораблей в Черное море для поддержки Украины

США пока не рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море для демонстрации поддержки Украине. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

«Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться», - сообщили ТАСС в пресс-службе Европейского командования ВС США.

Ранее соответствующую информацию опубликовал CNN. Телеканал со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что США решили пойти на такие меры, чтобы продемонстрировать «особое послание» для России, которая якобы «наращивает силы» рядом с украинскими границами.

Напомним, что в конце февраля осложнилась ситуация в Донбассе. В регионе практически каждый день фиксировались перестрелки. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.