Следователи возбудили уголовное дело против администратора бота для поиска личных данных

По факту задержания в Москве администратора бота по поиску личных данных возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщил адвокат подозреваемого Федор Сирош.

«Мне сообщили, что с ним проводятся некие следственные действия. Какие именно, мне не сообщили. Но раз есть следственные действия, значит, возбуждено уголовное дело. По какой статье, мне также не сказали. Более того, у меня забрали ордер на защиту администратора этого бота», - сказал Сирош в беседе с ТАСС.

Накануне сотрудники правоохранительных органов пришли к мужчине домой с обыском. Ранее Роскомнадзор заблокировал бот за нарушение закона о персональных данных.

В боте можно было найти контакты человека из различных утекших и открытых баз данных. Для поиска информации он использовал как открытые базы, так и базы, незаконно попавшие в Сеть. Его подписчиками являлись около пяти миллионов пользователей.

Создатели сервиса называют его поисковой системой и заявляют, что для его использования каждый пользователь обязан иметь согласие на обработку персональных данных от лица, чьи данные он собирается искать.