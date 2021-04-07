К администратору бота по поиску персональных данных пришли с обыском

Сотрудники полиции пришли с обыском к администратору телеграм-бота «Глаз Бога» в Москве. Об этом сообщает адвокат Федор Сирош.

«Прямо сейчас силовики ломают дверь», - сообщил юрист в Telegram.

Ранее Роскомнадзор заблокировал телеграм-бот за нарушение закона о персональных данных. По мнению адвокатов, надзорное ведомство до сих пор не обосновало свои требования. В офис компании направлен соответствующий запрос.

В боте можно было найти контакты человека из различных утекших и открытых баз данных. Для поиска информации «Глаз Бога» использовал как открытые базы, так и базы, незаконно попавшие в Сеть. Его подписчиками являлись около пяти миллионов пользователей.

Создатели сервиса называют его поисковой системой и заявляют, что для его использования каждый пользователь обязан иметь согласие на обработку персональных данных от лица, чьи данные он собирается искать.