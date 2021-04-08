Путин поручил ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства
Президент отметил существенный рост цен на жилье в РФ.
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Президент Владимир Путин, в ходе совещания по выполнению поручений по итогам Посланий 2019 и 2020 годов, поручил ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства.
«Существенный рост цен на жилье зафиксирован в РФ, в среднем на 12%, в Северной Осетии - на 30%»,– отметил глава государства.
Помимо этого, Путин поручил кабмину взять на контроль темпы ввода новых детских садов.
«Я попрошу правительство обратить на это внимание, взять под особый контроль и темпы ввода регионами дополнительных мест в детских садах, и стоимость, и порядок процедуры», - сказал президент.
Президент подчеркнул, что прежде всего необходимо создать дополнительные предложения на рынке жилищного строительства.