В стране и мире Путин поручил ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства Олеся Степакова Президент отметил существенный рост цен на жилье в РФ. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Владимир Путин, в ходе совещания по выполнению поручений по итогам Посланий 2019 и 2020 годов, поручил ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства. «Существенный рост цен на жилье зафиксирован в РФ, в среднем на 12%, в Северной Осетии - на 30%»,– отметил глава государства. Помимо этого, Путин поручил кабмину взять на контроль темпы ввода новых детских садов. «Я попрошу правительство обратить на это внимание, взять под особый контроль и темпы ввода регионами дополнительных мест в детских садах, и стоимость, и порядок процедуры», - сказал президент. Президент подчеркнул, что прежде всего необходимо создать дополнительные предложения на рынке жилищного строительства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика