«Буду продавать свои вещи»: Эдвард Бил пообещал поставить «на ноги» пострадавшую в ДТП

Подозреваемый в совершении громкого дорожно-транспортного происшествия в центре столицы блогер Эдвард Бил попросил прощения у пострадавшей и ее супруга. В беседе со «Звездой» молодой человек пообещал сделать все возможное, чтобы поставить женщину «на ноги» и оплатить необходимое лечение.

«В первую очередь, я хотел бы извинится. Если простят, так простят. Я знаю, что такое отец и как больно, когда происходит такое в семье. И мы сделаем все возможное для того, чтобы она встала на ноги и будем лечить. Год, два, три, пять лет. Я буду делать все, буду продавать свои вещи, Instagram, канал и все активы», - заверил Эдвард Бил.

Резонансное ДТП произошло в Москве на Садовом кольце 1 апреля. По версии следствия, пранкер, управлявший Audi, совершил выезд на встречную полосу и спровоцировал аварию с пятью транспортными средствами. В результате инцидента серьезно пострадала одна из участниц ДТП, которая была госпитализирована. Сам блогер заявлял, что не понимает, как выехал на «встречку», поскольку двигался на авто со скоростью 80-90 километров в час.