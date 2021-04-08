«Готов понести ответственность»: Эдвард Бил заявил о желании помочь пострадавшей в ДТП

Предполагаемый виновник резонансного ДТП в центре столицы, блогер Эдвард Бил заявил о готовности понести заслуженное наказание. Об этом молодой человек рассказал в интервью «Звезде» и вызвался оказать всю необходимую помощь семье пострадавшей в аварии с ним женщины.

«Я готов понести ответственность. Я буду полностью и целиком помогать семье потерпевшей. Моя супруга связывалась с адвокатами ее мужа три раза. Адвокат тоже связывался», - заверил Бил.

Напомним, что авария, которую, предварительно спровоцировали маневры блогера, произошла в четверг, 1 апреля, на Садовом кольце в Москве. По словам Била, он вынужденно выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Управлявшая им женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами.