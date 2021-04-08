Власти ЛНР передали в Генпрокуратуру материалы о минировании ВСУ территории республики

Народная милиция ЛНР передала в местную Генпрокуратуру материалы о дистанционном минировании территории самопровозглашенной республики украинскими силовиками, вследствие которого пострадали мирные жители. Об этом рассказал офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Накануне один подросток погиб, один получил ранения в результате подрыва на минах на берегу реки Северский Донец у линии соприкосновения в ЛНР. Народная милиция республики обвинила Киев в дистанционном минировании территорий республики.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Луганской народной республики, в свою очередь, заявили, что в ведомстве возбудили уголовное дело по факту подрыва на минах подростков у линии соприкосновения в Донбассе.

«Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело по факту подрыва подростков 2003 и 2004 годов рождения на берегу реки Северский Донец», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид» УК Луганской народной республики.