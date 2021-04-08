«Не вижу раскаяния»: физиономист оценила выражение лица Эдварда Била на допросе

Предполагаемый виновник резонансного ДТП в центре Москвы блогер Эдвард Бил не раскаивается в случившемся. Таков вердикт физиономиста Светланы Филатовой, которая изучила видеофрагмент допроса блогера в Следственном управлении московского главка МВД. Ранее отрывок речи подозреваемого в Сеть выложил его адвокат.

«Единственное сожаление, которое он испытывает, это досада по поводу ситуации. Я не вижу здесь раскаяния, и это видно по нескольким признакам. Во-первых, когда он говорит, у него идет эмоция отвращения: это напряжение собачьего мускула, расположенного между носом и верхней губой. Когда верхняя губа приподнимается, это и есть отвращение», - пояснила Филатова в беседе с Life.

По ее мнению, Эдвард Бил продолжает играть роль «крутого парня» и демонстрирует бойцовские качества. Несмотря на общую подавленность, о которой сигнализирует поникшее положение его головы, Бил слишком занят собственной персоной и тем, как он выглядит в ходе этого процесса, подчеркнула Филатова.

«Не видно печали, какого-то отчаяния. Он делает упор на свою персону. Плюс поза, в которой он стоит: это поза не подавленного человека, а человека, который не выучил урок. Здесь школьник, который не выучил урок, но при том он крутой парень. Слова про то, что лучше бы он оказался на месте пострадавшей, это тоже часть образа», - добавила эксперт.

Напомним, что авария, которую, предварительно спровоцировали маневры блогера, произошла в четверг, 1 апреля, на Садовом кольце в Москве. По словам Била, он вынужденно выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Управлявшая им женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами.