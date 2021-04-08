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Зеленский заявил о том, что лично убедился в обострении ситуации в Донбассе

Ян Брацкий
20:00 08.04.2021
Во время рабочей поездки в регион, Владимир Зеленский пообщался с военнослужащими, осмотрел позиции и заслушал доклады.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в Донбассе во время своей рабочей поездки в регион. В район линии соприкосновения Верховный главнокомандующий Украины прибыл на вертолете. Он пообщался с военнослужащими в окопах, осмотрел позиции и выслушал доклады от командиров.

«Есть, действительно, обострение ситуации в Донбассе, действительно, мы все это видим, видят и бойцы, и главнокомандующие, все командиры. Понимаю, что работают по нашим бойцам снайперы», - сказал Зеленский в эфире телеканала «Украина 24».

Кроме того, он отметил, что все украинские чиновники должны посещать Донбасс и поддерживать боевой дух военнослужащих ВСУ. От себя Зеленский вручил военным награды и ценные подарки. В свою очередь, в народных республиках отметили, что с прилетом Зеленского на позиции ВСУ, ужесточились обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

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