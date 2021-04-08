Ровесник века: ветеран войны привился вакциной «Спутник V»

Больше всего мутировавших штаммов COVID-19 завезено в Россию из Турции. С таким заявлением выступил Роспотребнадзор, эксперты которого советует этим летом отдыхать внутри страны. А Федеральное медико-биологическое агентство сообщает о регистрации тест-системы, которая распознает любую мутацию вируса.

Преимущества российской вакцины «Спутник V», которая одобрена почти в 60 странах мира, оценили в Германии - глава немецкого Минздрава заявил о намерениях поговорить с Россией на эту тему. Бавария оформила предварительный заказ на два с половиной миллиона доз, вслед за ней переговоры начала земля Мекленбург-Передняя Померания, там изучают также возможность производства вакцины у себя.

Ждут отмашки европейского регулятора, в адрес чиновников агентства из Германии уже звучали призывы ускориться с одобрением. В России пример всем, кто еще не принял решение вакцинироваться, показал 99-летний ветеран войны. Полковник запаса Александр Золотов, участник Курской битвы и освобождения Варшавы, сделал прививку в одной из подмосковных клиник.

«Я смотрю, некоторые боятся почему-то делать укол, а ведь вакцинация это жизнь не только меня, но и всех остальных. Поэтому я очень благодарен нашим медицинским работникам за заботу, которую они проявляют, особенно к ветеранам войны», - заявил ветеран.

За активную жизненную позицию Александра Золотова от лица всех медицинских работников наградили почетной грамотой.