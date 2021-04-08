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Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»

Светлана Иванова
18:07 08.04.2021
Открытие сделано при помощи эксперимента над мюонами в ускорительной лаборатории в США.
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
© Фото: line.17qq.com
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Ученые сообщили об открытии новой, «пятой» силы природы. По мнению физиков, обнаружение фундаментально нового состояния доказывают эксперименты в рамках проекта Muon g-2, которые проводились в лаборатории города Батавия рядом с Чикаго в США.

В ходе работы международная группа ученых на базе Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми (Фермилаб) в штате Иллинойс наблюдала за поведением крошечных субатомных частиц, или так называемых мюонов, сообщает Daily Mail.

Физики выяснили, что при помещении мюона в магнитное поле он ведет себя как крошечный магнитный компас, вращающийся подобно гироскопу с определенной частотой.

Согласно экспериментам ученых, частота колебаний мюонов не соответствует предсказанной Стандартной модели, оказавшись выше предполагаемой. Это факт позволил  авторам работы сделать вывод о том, что современная наука не отражает полную картину о физическом мироустройстве.

Так, по мнению исследователей, мюон может участвовать в процессах взаимодействия с другими, пока еще не открытыми, частицами или силами.

Исполнительный председатель Совета по научно-техническому оборудованию профессор Марк Томсон Ряд сравнил открытие с «первым взглядом за занавес в новый мир физики». Ученый отметил, что современное понимание Вселенной неполно, поэтому эксперименты с элементарными частицами способны перевернуть представление о законах физики.

При этом шанс статистической погрешности эксперимента оценивается как один из 40 тысяч.

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