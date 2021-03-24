Физики поймали неуловимую квазичастицу

Экспериментальные данные, собранные с помощью Большого адронного коллайдера в ЦЕРН, подтвердили существование оддерона. Так называют разновидность виртуальной квазичастицы реджеон.

Результаты исследования, которое проводилось шведско-венгерскими физиками, опубликовано в Phys.org.

О теоретическом существовании оддерона было заявлено еще в 1973 году, когда образование частицы научно обосновали французские ученые. Согласно их вычислениям, оддерон появляется на короткое время при высоких энергиях в том случае, если протоны, сталкиваясь, отскакивают друг от друга и разлетаются в разные стороны. С тех пор физики искали способы на практике обнаружить оддерон.

В ходе нового исследования были проанализированы миллионы столкновений протонов, после чего авторы работы пришли к выводу, что вероятность возникновения оддерона превышает порог статистической значимости.

По словам ученых, открытие вносит вклад в понимание фундаментальных строительных блоков нашего мира.