РФПИ попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V» из-за нарушения договора

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в связи с нарушением контракта попросил правительство Словакии вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы использовать ее в других странах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте препарата.

«РФПИ ... отправил письмо 6 апреля 2021 года с просьбой вернуть вакцину из-за многократных нарушений контракта, таким образом, она может быть использована в других странах», - сказано в публикации.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров Турции Джем Полатоглу в беседе со «Звездой» рассказал, что турецкие граждане делают прививку российской вакциной «Спутник V», и для этих целей они специально приезжают в Москву.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в четверг, 8 апреля, сообщил, что Германия намерена в двустороннем порядке вести переговоры с Россией, чтобы определиться, когда и в каком объеме вакцина «Спутник V» может быть поставлена в страну.