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Вакцинные туры: как граждане Турции приезжают в Москву за «Спутником V»

Анна Назайкина
08:04 08.04.2021
Двухдневная поездка состоит из экскурсии по городу и вакцинации, впоследствии группа возвращается через 28 дней за вторым компонентом вакцины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ashraf Amra, Keystone Press Agency
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Прививку российской вакциной «Спутник V» делают и граждане Турции. Они приезжают в Москву на специальные вакцинные туры. О том, как они организовываются, «Звезде» рассказал представитель Объединения туроператоров Турции Джем Полатоглу.

«Мы летим в Москву на 2 дня, заселяемся в отель. С нами гид, говорящий по-турецки. Все как обычно - экскурсии, смотрим город, а перед отъездом делаем прививку. Через 28 дней снова едем, чтобы ввести второй компонент вакцины. Такой тур стоит 1100 долларов США», - рассказал туроператор Barracuda Tourism.

По словам Полатоглу, поездки организовываются по мере комплектования групп, каждая из которых насчитывает 40 человек. Как минимум два таких тура уже состоялось.

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