В Антарктиде обнаружили «затерянный мир»

Благодаря гигантскому айсбергу, который в феврале откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктиде, ученым удалось сделать неожиданное открытие. Немецкое исследовательское судно Polarstern, которое оказалось в районе происшествия, обнаружило жизнь на глубине 810 метров, опустив одну из камер к обнажившемуся дну.

Губки, анемоны, морские огурцы, морские звезды, мягкие кораллы, моллюски, рыбы и два вида кальмаров скрывались подо льдом на протяжении последних десятилетий. Об этом пишет Live Science. Отсутствие солнечного света не стало препятствием для развития животных.

При этом ученые подчеркнули, что в самом существовании жизни в таких суровых условиях нет ничего удивительного, внимание исследователей главным образом привлекли фильтраторы. До сих пор считалось, что они питаются фитопланктоном, для жизнедеятельности которого при процессах фотосинтеза необходим солнечный свет.

Теперь ученые намерены найти ответы на эти вопросы. Чтобы узнать больше о биологическом разнообразии региона, исследователи собрали образцы донных отложений со дна моря.