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Диетолог раскрыл необычные свойства горьких продуктов

Светлана Иванова
16:55 08.04.2021
Включение в рацион листовой зелени, шпината, руколы и цитрусовых улучшает пищеварение и оказывает желчегонное действие, указал специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aline Ponce, Pixabay
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Употребление в пищу растений, обладающих горьким вкусом, в том числе листовой зелени, шпината, руколы и цитрусовых, полезно для здоровья. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он указал, что за счет определенных веществ такие продукты способны повышать кислотность и усиливать секрецию желудочного сока.

«Ряд горьких продуктов полезны, но отнюдь не потому что они горького вкуса, а просто потому что они так своеобразно действуют на организм, например, повышают кислотность и усиливают секрецию желудочного сока, то есть улучшают пищеварение», - пояснил диетолог.

Он добавил, что для горьких растений также свойственно желчегонное действие, что полезно при некоторой недостаточности печени и желчного пузыря.

При этом, по мнению Гинзбурга, включая в рацион подобные продукты, следует проявлять умеренность.

«Это не значит, что все горькое полезно, потому что исторически вообще горький вкус - это сигнал человеку, что этого не следует есть много. Это по каким-то причинам может повредить здоровье. Растение таким образом защищается от тех, кто их поедает, создавая опасные в больших количествах молекулы, чтобы их активно не ели», - указал специалист.

Ранее диетолог Евгения Маевская рассказала, что употребление овощей и листовой зелени помогает организму лучше усвоить жареную пищу.

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