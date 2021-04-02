Диетолог объяснила, когда жареная пища не вредит здоровью

Чтобы употребление жареной пищи не навредило здоровью, следует правильно комбинировать ее с другими продуктами, в частности, с богатыми клетчаткой овощами, а также соблюдать меру. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала гастроэнтеролог, диетолог Евгения Маевская. Она уточнила, что это правило распространяется на людей, у которых нет патологий с ЖКТ.

«Если никаких проблем особых у человека с восприятием жареного нет, то есть какой-то патологии со стороны желудочно-кишечного тракта, то тогда, конечно, можно миксовать жареную пищу с овощами, можно с крахмалистыми, можно с некрахмалистыми, то есть сделать такой по типу зеленой тарелки, в которой обязательно были бы овощи, листовая зелень и жареное, тогда это будет усваиваться чуть более просто, плюс ко всему тот белок, который есть при таком наборе, то железо, которое есть в этом белке, оно тоже будет усваиваться гораздо лучше», - пояснила Маевская.

Она добавила, что приготовленная таким способом еда является не самой полезной, потому что во время жарки образуются трансжиры. Их процент зависит от качества используемого масла.

«Жарка на топленом масле чуть лучше будет, чем жарка на маслах, которые мы обычно используем. В целом, жарка за счет корочек, которые образуются, не является для человека полезной, но периодически если вы едите жареную пищу, то ничего страшного не будет», - отметила гастроэнтеролог.

Она добавила, что проблемы со здоровьем могут возникнуть, если жареное составляет основу рациона. В этом случае нужно понимать, что люди при таком питании априори потребляют много трансжиров.