Пламя среди моря: что известно о пожаре на борту траулера в Охотском море

Возгорание на борту рыболовецкого траулера «Ахтиар» удалось локализовать. В ближайшее время команда аварийного судна будет эвакуирована. Об этом «Звезде» сообщил пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.

«Оперативному дежурному Росрыболовства они доложили, что произошло возгорание тары в трюмах и они справились собственными силами, но через некоторое время дали дополнительную информацию, что сами не справились», - рассказал Кравченко.

К аварийному судно уже подошел спасательный корабль «Справедливый». На его борту имеется все необходимое для эвакуации команды и тушения огня.

«На море волнение и они вместе идут в сторону ледовой кромки, чтобы в более спокойных условиях пересадить на борт аварийного судна спасательную партию. Их задача, провести разведку и принять решение», - добавил Кравченко.

По предварительной информации, на борту «Ахтиара» находятся 84 моряка. ЧП произошло в Охотском море в 200 километрах от Магадана. К этой минуте возгорание локализовано.