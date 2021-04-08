Украина начала внезапные учения в Черном море
Из-за военных учений временно ограничена лоцманская проводка в портах нескольких городов.
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Командование Военно-морского флота Украины приступило к учениям в Черном море. Маневры начались внезапно и без традиционного в этих случаях предупреждения. О них сообщили администрации морских портов страны.
«В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка из-за военных учений ВМС ВСУ», - цитирует сообщение портал «Страна».
Внезапные учения ВМС ВСУ проводятся на фоне недавних заявлений президента Украины Владимира Зеленского о перспективах вступления страны в НАТО. Ранее он заявил, что это единственный способ остановить конфликт в Донбассе, а также избежать обострений обстановки в будущем.