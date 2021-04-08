С Каспия на Черное море: катера Каспийской флотилии совершают учебный переход

Более десятка десантных и артиллерийских катеров Каспийской флотилии начали межфлотский переход в Черное море. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, переход осуществляется в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

Еще до выхода экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море. В Черном море катера Каспийской флотилии примут участие в зачетных морских учениях вместе с силами Черноморского флота.

В марте береговой ракетный комплекс «Бал» уничтожил условные вражеские корабли на учениях, которые проходили на полигоне Турали в Дагестане. Во время тренировки расчеты БРК выполнили электронные пуски по морской цели.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ получило в обособленное пользование на 20 лет часть акватории Каспийской бухты Каспийского моря.