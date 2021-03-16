Каспийский «Бал»: расчеты берегового ракетного комплекса «уничтожили» корабли условного противника

Береговой ракетный комплекс «Бал» Каспийской флотилии уничтожил условные вражеские корабли на учениях, которые проходили на полигоне Турали в Дагестане. Во время тренировки расчеты БРК выполнили электронные пуски по морской цели, уточняет пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие прибыли на полигон, где перевели комплекс в боевое положение, перегрузили ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

«Экипажи батарей управления развернули самоходный командный пункт управления связи "Минерал " (СКПУС) в боевое положение, выполнили боевое слежение за надводной обстановкой в акватории Каспийского моря и произвели электронные пуски ракет по кораблям условного противника», - говорится в сообщении.

Затем военнослужащие сменили позиции и отработали уход от ответного удара.

Комплекс «Бал» представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.

Комплекс создан для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, а также для уничтожения морского десанта.