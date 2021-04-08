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Диетолог рассказала, как выбрать витамины в пост

Светлана Иванова
15:14 08.04.2021
Следует обеспечить адекватное поступление с препаратами витаминов С, В и D, а также железа и кальция, указала врач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pina messina, Unsplash
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Из-за ограничений в питании во время Великого поста и, в частности, отказа от животной пищи, организм испытывает дефицит ряда витаминов и минералов. Чтобы поддержать здоровье в этот период, стоит применять поливитамины. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-диетолог, терапевт, заведующая областным диетологическим центром Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Анна Белоусова. Специалист призвала обратить внимание на препараты с повышенной концентрацией веществ.

«Из витаминов лучше всего поливитамины, я не против отечественных производителей, но импортного производства лучше, потому что там выше дозировки, а нам сейчас, действительно, витаминов не хватает, поэтому высокие дозировки нас не пугают абсолютно, даже радуют. Но если бюджет не позволяет, то это могут быть и отечественные поливитамины, я не скажу, что они плохие, просто там дозы ниже», - отметила Белоусова.

Диетолог посоветовала перед приобретением витаминно-минерального комплекса обратить внимание на его состав и содержание витамина С и витаминов группы B.

«На что еще надо обратить внимание, чтобы был витамин С, его сейчас мало, а вот дальше смотрите, поскольку мы не едим животные продукты, нам нужно, чтобы в витаминах были витамины группы В и обязательно В12, потому что его в растительных продуктах нет как такового вообще, он только в продуктах животного происхождения, поэтому по нему мы проседаем вообще и может развиться В12-дефицитная анемия»,- пояснила терапевт.

Доктор также порекомендовала восполнять не только нехватку витаминов, но и минералов, потому что в пост организм испытывает потребность в дополнительных источниках железа и кальция.

«Идет недостаток железа и, как правило, недостаток кальция. Это в основном тоже все животные продукты: кальций – молочка, рыба, которую во время поста можно употреблять раза четыре или пять, а железо, это в основном, мясо и птица. Поэтому в витаминах это (железо, кальций – прим. ред.) должно обязательно присутствовать», - рассказала специалист.

По словам Белоусовой, также в поливитаминах должен присутствовать витамин D, потому что во время поста в рационе нет его источников (молоко, сливочное масло, яйца). Весеннее солнце также пока не может обеспечить достаточное поступление этого вещества в организм, резюмировала диетолог.

Великий пост у православных христиан начался 15 марта и продлится по 1 мая.

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