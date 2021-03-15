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Диетолог объяснила, чем опасен пост для детей

Светлана Иванова
17:53 15.03.2021
Для нормального роста и развития детям в ежедневном рационе необходимо адекватное потребление животного белка, отметила врач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michaela Begsteiger, imageBROKER, Globallookpress
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Детей нельзя ограничивать в питании во время Великого поста из-за потребности в белках. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова. Доктор подчеркнула, что для нормального роста и развития детям необходимо адекватное потребление животного белка. Как уточнила специалист, такие продукты в рационе подрастающего поколения должны быть ежедневно.

«Почему нельзя детям. Во-первых, дети растут. Для детского роста необходим белок каждый день, потому что детские ткани растут, а это все белок, то есть мышечная масса, объем циркулирующей крови, объем внутренних органов - это все белок, белок, белок», - пояснила диетолог.

Она добавила, что у многих детей часто имеется скрытая анемия, и ограничение в продуктах, содержащих животный белок, может усугубить недомогание. Тихомирова обратила внимание и на большую физическую подвижность детей и подростков.

«Дети бывают, как правило, более физически подвижны, поэтому детям, особенно растущим подросткам, я бы, как врач, удержание от белковых продуктов запретила бы», - указала диетолог.

Врач напомнила, что главной целью поста является духовное удержание, а то, что «находится в тарелке», во многом вторично.

В понедельник, 15 марта, у православных христиан начался Великий пост, который продлится по 1 мая.

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