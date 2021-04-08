Милонов назвал «фейковой историей» жалобу в адрес Эрмитажа о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей

Депутат Госдумы России Виталий Милонов прокомментировал «Звезде» сообщения о том, что в адрес Эрмитажа поступила жалоба о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей. По словам политика, ни одно государственное ведомство не могло направить подобную жалобу.

«Тут вообще получается какая-то фейковая история. Ни одно государственное ведомство не имеет никаких представлений о том, чтобы убрать Микеланджело или кого-нибудь другого в отдельный зал. Это невозможно и неправда. Максимум, кто это сделал - ненормальный общественник или не общественник, фейковый человек. В любом случае, это не имеет ничего серьезного под собой, никаких правовых оснований под этим нет», - подчеркнул Милонов.

Ранее директор музея Михаил Пиотровский сообщил о поступлении жалобы, авторов которой беспокоит влияние обнаженных скульптур на психику несовершеннолетних.

При этом российский художник Никас Сафронов назвал дикостью попытки обвинить руководство музея в демонстрации якобы непристойных произведений искусства.