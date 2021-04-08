Путин сообщил, что обозначит в послании ориентиры социально-экономического развития страны

Президент РФ Владимир Путин работает над посланием Федеральному Собранию вместе со своей администрацией, главой правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами. Об этом рассказал сам глава государства во время совещания с кабмином.

«Мы с коллегами некоторыми - с Михаилом Владимировичем (Мишустиным), с его заместителями, министрами некоторыми, с администрацией - уже вместе работаем над этим документом», - сказал президент.

При этом Путин добавил, что в послании традиционно будут обозначены стратегические ориентиры социально-экономического развития России, а также задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что послание главы государства Федеральному Собранию в текущем году состоится 21 апреля. В рамках мероприятия, российский лидер, в том числе, проведет совещание, где выслушает отчеты по исполнению поручений, которые были даны после послания ФС в 2020 году.