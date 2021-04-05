В Кремле назвали дату обращения Путина к Федеральному собранию

В среду, 21 апреля, состоится ежегодное обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также отмечается, что российский лидер проведет совещание, где выслушает отчеты по исполнению поручений, которые были даны после послания Федеральному собранию в прошлом году.

«Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место мы уточним, место оглашения сейчас прорабатывается. Разные варианты», - сказал Песков.

В начале марта пресс-секретарь президента России сообщил, что дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию «сдвигается вправо».

Напомним, послание Федеральному собранию проводится ежегодно с 1994 года. В 2020 году Владимир Путин обращался с посланием к парламенту 15 января.