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В Кремле назвали дату обращения Путина к Федеральному собранию

Виктория Ивашечкина
12:15 05.04.2021
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что место поведения послания на данный момент прорабатывается.
В Кремле назвали дату обращения Путина к Федеральному собранию
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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В среду, 21 апреля, состоится ежегодное обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также отмечается, что российский лидер проведет совещание, где выслушает отчеты по исполнению поручений, которые были даны после послания Федеральному собранию в прошлом году.

«Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место мы уточним, место оглашения сейчас прорабатывается. Разные варианты», - сказал Песков.

В начале марта пресс-секретарь президента России сообщил, что дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию «сдвигается вправо». 

Напомним, послание Федеральному собранию проводится ежегодно с 1994 года. В 2020 году Владимир Путин обращался с посланием к парламенту 15 января.

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