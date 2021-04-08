Роспотребнадзор: наибольшее число мутаций COVID-19 было завезено в РФ из Турции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, больше всего мутировавших штаммов COVID-19 было завезено в Россию из Турции. Об этом она сообщила в интервью «Комсомольской правде».

«В Турции заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в четыре за небольшое время, за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост», - сказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ситуация с COVID-19 в Турции очень быстрыми темпами становится все более сложной.