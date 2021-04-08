Резник заявил, что ему грустно наблюдать за «Евровидением»

Народный артист РФ Илья Резник в разговоре со «Звездой» заявил, что не слушал песню Manizha «Русская женщина», однако слышал о том, что и текст песни, и сам исполнитель вызывает противоречивые оценки. По мнению поэта-песенника, конкурс «Евровидение» является неинтересным, так как в нем «нет куража» и в нем не рождаются настоящие звезды.

«С высоты, так сказать, своего возраста... на это смешно смотреть. Такая суета. Раньше были правильные переживания, когда была первая “Юрмала”. Тогда родились настоящие звезды. Остальное меня уже перестало интересовать. Уже не за кого болеть. Грустно мне все это наблюдать сторонним взором. Ну неинтересно. Нет куража, понимаете», - заявил он.

Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе с песней «Русская женщина». «Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате.