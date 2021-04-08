СМИ сообщили о новых санкциях против «Северного потока - 2»

Министерство юстиции США подготовило два пакета санкций против компании Nord Stream 2 AG, курирующей проект российского трубопровода «Северный поток - 2». Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщило издание Politico.

В частности, санкции собираются ввести против управляющего директора Nord Stream AG Маттиаса Варнига. Уточняется, что пакеты санкций подготовлены в прошлом месяце, однако неизвестно с точностью, представят для их утверждения Конгрессу в мае.

Издание также отмечает, что Вашингтон намерен назначить спецпосланника, который будет вести переговоры о прекращении строительства газопровода. По некоторым данным, эту должность предложили близкому советнику президента Джо Байдена, бывшему спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну.