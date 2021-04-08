«Просто заглянуть в сердце»: кардиолог назвал главные симптомы недостаточности кровообращения

Одышка и утомление могут указывать на развитие недостаточности кровообращения. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев.

При этом он подчеркнул, что указанные симптомы являются неспецифическими симптомами, и заподозрить только по ним возникновение заболеваний, связанных с пороками сердца, невозможно, поэтому следует своевременно обращаться за медицинской помощью и регулярно проходить диспансеризацию.

«Все неспецифические признаки, они могут сопутствовать целому ряду заболеваний, не только связанных с пороками сердца», - пояснил специалист.

Он добавил, что сегодня кардиологи ставят диагнозы не только при помощи электрокардиографии, но и эхокардиографии, которая регистрирует движения сердечных клапанов.

«Просто заглядывают в сердце на эхокардиографии. Достаточно бывает, чтобы посмотреть, есть ли какой-то противоток, есть ли какие-то изменения в структуре клапанов», - отметил доктор.

Ранее кардиолог Лидия Ионова рассказала, что для хорошего самочувствия и бодрости человеку необходимо делать не менее десяти тысяч шагов в день, а в неделю – порядка 70 тысяч.