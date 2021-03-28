Кардиолог назвала необходимое для здоровья количество шагов в день

Для хорошего самочувствия и бодрости человеку необходимо делать не менее десяти тысяч шагов в день, а в неделю — 70 тысяч. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала терапевт и кардиолог Лидия Ионова.

Врач напомнил, что такой вид физической активности, как ходьба, является одним из главных факторов нормальной жизнедеятельности, поэтому тело человека нуждается в постоянном движении, в то время как современные люди проводят большое количество времени сидя за компьютерным столом.

Ионова порекомендовала попробовать заняться скандинавской ходьбой, которая, кроме прочей пользы, еще и позволяет сжечь большое количество калорий. Однако кардиолог отметила важность серьезного подхода к таким упражнениям.

«У нас, бывает, пожилые люди опираются на палки или тащат их за собой. Палки должны быть правильно подобраны по высоте. При такой ходьбе мы тратим больше калорий, потому что включаем в работу мышцы рук, спины, грудные мышцы. Для здоровья скандинавская ходьба очень хороша, но когда мы ходим правильно», — объяснила специалист.

Кроме того, врач предупредила о возможном вреде бега для людей с лишним весом или больными суставами. Лучше отказаться от такого вида активности в пользу бега, заключила Ионова.